Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане за неделю выросли цены на все виды бензина

В Татарстане за неделю с 1 по 8 сентября бензин АИ-98 подорожал почти на 1 ₽, достигнув 83,08 ₽ за литр. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Источник: Коммерсантъ

Бензин АИ-92 подорожал на 18 коп., с 55,67 до 55,85 ₽ за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась с 59,92 до 60,09 ₽ за литр. Цена на дизельное топливо осталась стабильной и составила 66,81 ₽ за литр.

В России оптовые цены на бензин обновляют исторические максимумы еще с начала августа текущего года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила надежду на стабилизацию цен, отметив, что правительство принимает меры для ограничения экспорта топлива и увеличения предложения на внутреннем рынке.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше