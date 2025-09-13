В Татарстане за неделю выросли цены на все виды бензина

Бензин АИ-92 подорожал на 18 коп., с 55,67 до 55,85 ₽ за литр. Стоимость АИ-95 увеличилась с 59,92 до 60,09 ₽ за литр. Цена на дизельное топливо осталась стабильной и составила 66,81 ₽ за литр.
В России оптовые цены на бензин обновляют исторические максимумы еще с начала августа текущего года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила надежду на стабилизацию цен, отметив, что правительство принимает меры для ограничения экспорта топлива и увеличения предложения на внутреннем рынке.
