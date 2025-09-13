В Челябинске снесут «немецкий квартал» по программе реновации

Под снос пойдут восемь многоквартирных домов. В частности, семь домов на улице Социалистической, которые построили в 1944—1946 годах иностранные рабочие, высланные на Урал в начале Великой Отечественной войны, а также дом № 24 на улице Социалистической. Раньше этот ансамбль жилых домов считался объектом культурного наследия, но в 2019 год из этого списка его исключили.
Под комплексное развитие территории жилой застройки в Металлургическом районе попадает участок общей площадью 1,63 гектара. Построить здесь намерены не менее 27,3 тысячи квадратных метров нового жилья. Проект КРТ планируют реализовать в течение семи лет.
— Комплексное развитие территории жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира, Дегтярева в Металлургическом районе города Челябинска осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории, — говорится в документе.
Ранее мы рассказывали, что сразу несколько участков, расположенных в Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Металлургическом районах Челябинска, отдадут под реновацию.