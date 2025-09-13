В Челябинске снесут «немецкий квартал» по программе реновации

Под снос пойдут восемь многоквартирных домов. В частности, семь домов на улице Социалистической, которые построили в 1944—1946 годах иностранные рабочие, высланные на Урал в начале Великой Отечественной войны, а также дом № 24 на улице Социалистической. Раньше этот ансамбль жилых домов считался объектом культурного наследия, но в 2019 год из этого списка его исключили.