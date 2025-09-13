В Молдову перестали завозить меха

Совершенно иная динамика фиксируется на рынке искусства, предметов коллекционирования и антиквариата. Здесь количество ввезённых товаров увеличилось более чем в два раза — с 79 единиц в 2024 году до 200 единиц в 2025-м. Однако общая стоимость сделок резко сократилась: с 210,6 тыс. леев до всего 10 тыс. леев.