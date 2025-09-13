Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдову перестали завозить меха

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Импорт меховых изделий в Молдове фактически сошел на нет. Согласно данным Таможенной службы, если в первой половине 2024 года в страну завезли 5 единиц на сумму 8,7 тыс. леев, то за первые шесть месяцев 2025 года подобных сделок вовсе не зарегистрировано.

Источник: Sputnik.md

Схожая тенденция наблюдается и в сегменте драгоценных металлов. В январе-июне 2025 года в страну ввезли 120 кг (410 единиц) на сумму 737,8 тыс. леев. Для сравнения: годом ранее объем составил 140 кг (544 единицы), а стоимость превышала 1,3 млн леев.

Совершенно иная динамика фиксируется на рынке искусства, предметов коллекционирования и антиквариата. Здесь количество ввезённых товаров увеличилось более чем в два раза — с 79 единиц в 2024 году до 200 единиц в 2025-м. Однако общая стоимость сделок резко сократилась: с 210,6 тыс. леев до всего 10 тыс. леев.

Таким образом, статистика указывает на общее сужение сегментов роскоши и премиальных товаров, но при этом растет интерес к более доступным коллекционным предметам, что может отражать изменение покупательских приоритетов в условиях экономической неопределенности.