В Молдову перестали завозить меха

Схожая тенденция наблюдается и в сегменте драгоценных металлов. В январе-июне 2025 года в страну ввезли 120 кг (410 единиц) на сумму 737,8 тыс. леев. Для сравнения: годом ранее объем составил 140 кг (544 единицы), а стоимость превышала 1,3 млн леев.
Совершенно иная динамика фиксируется на рынке искусства, предметов коллекционирования и антиквариата. Здесь количество ввезённых товаров увеличилось более чем в два раза — с 79 единиц в 2024 году до 200 единиц в 2025-м. Однако общая стоимость сделок резко сократилась: с 210,6 тыс. леев до всего 10 тыс. леев.
Таким образом, статистика указывает на общее сужение сегментов роскоши и премиальных товаров, но при этом растет интерес к более доступным коллекционным предметам, что может отражать изменение покупательских приоритетов в условиях экономической неопределенности.