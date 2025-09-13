Гонконгская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Казахстан

Стороны обсудили развитие воздушного сообщения и договорились увеличить количество рейсов с 7 до 14 в неделю, включая 7 рейсов с пятой степенью «свободы воздуха». Это позволит казахстанским перевозчикам активнее использовать хаб Гонконга, а гонконгским — расширить географию полетов через аэропорты Казахстана.