Гонконгская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Казахстан

Об этом сообщил представитель перевозчика на переговорах Министерства транспорта РК с Бюро транспорта и логистики Гонконга.
Стороны обсудили развитие воздушного сообщения и договорились увеличить количество рейсов с 7 до 14 в неделю, включая 7 рейсов с пятой степенью «свободы воздуха». Это позволит казахстанским перевозчикам активнее использовать хаб Гонконга, а гонконгским — расширить географию полетов через аэропорты Казахстана.
«В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании “Cathay” озвучил, что с учетом прибытия новых воздушных судов, у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Республику Казахстан», — говорится в сообщении Комитета гражданской авиации (КГА) МТ РК.
Со слов пресс-службы КГА, расширение правовой базы и возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между странами.