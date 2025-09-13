Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гонконгская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Казахстан

Авиакомпания Cathay намерена запустить прямые рейсы из Гонконга в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сообщил представитель перевозчика на переговорах Министерства транспорта РК с Бюро транспорта и логистики Гонконга.

Стороны обсудили развитие воздушного сообщения и договорились увеличить количество рейсов с 7 до 14 в неделю, включая 7 рейсов с пятой степенью «свободы воздуха». Это позволит казахстанским перевозчикам активнее использовать хаб Гонконга, а гонконгским — расширить географию полетов через аэропорты Казахстана.

«В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании “Cathay” озвучил, что с учетом прибытия новых воздушных судов, у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Республику Казахстан», — говорится в сообщении Комитета гражданской авиации (КГА) МТ РК.

Со слов пресс-службы КГА, расширение правовой базы и возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между странами.