Пермь ищет подрядчика для ухода за кладбищами на 302 миллиона рублей

Подрядчик будет обязан выполнять комплекс работ по благоустройству, безопасности и санитарной обработке территорий с декабря 2025 года по конец 2027 года. Соответствующая документация уже размещена на портале госзакупок.
В перечень объектов вошли крупнейшие некрополи города, включая Северное, Южное, Егошихинское и Закамское кладбища. Подрядчику предстоит обеспечить механизированную и ручную уборку территорий, вывоз мусора, кошение травы, уборку аварийных деревьев и зимнюю противогололедную обработку.
Особое внимание в техническом задании уделено санитарной безопасности: требуется проведение обработок против клещей и грызунов. На четырех кладбищах необходимо организовать круглосуточную работу контрольно-пропускных пунктов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября, итоги планируется подвести 3 октября. Все работы будут финансироваться из городского бюджета.