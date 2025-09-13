Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермь ищет подрядчика для ухода за кладбищами на 302 миллиона рублей

Администрация Перми объявила конкурс на содержание 17 городских кладбищ с общим бюджетом 302,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Подрядчик будет обязан выполнять комплекс работ по благоустройству, безопасности и санитарной обработке территорий с декабря 2025 года по конец 2027 года. Соответствующая документация уже размещена на портале госзакупок.

В перечень объектов вошли крупнейшие некрополи города, включая Северное, Южное, Егошихинское и Закамское кладбища. Подрядчику предстоит обеспечить механизированную и ручную уборку территорий, вывоз мусора, кошение травы, уборку аварийных деревьев и зимнюю противогололедную обработку.

Особое внимание в техническом задании уделено санитарной безопасности: требуется проведение обработок против клещей и грызунов. На четырех кладбищах необходимо организовать круглосуточную работу контрольно-пропускных пунктов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября, итоги планируется подвести 3 октября. Все работы будут финансироваться из городского бюджета.