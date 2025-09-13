Необычный шоколад начнет выпускаться в Беларуси

В Беларуси планируют выпускать необычный шоколад. Об этом рассказали в Белгоспищепроме, пишет БелТА.
Так, по словам начальника управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна Игоря Груцо, жесткая конкуренция в отрасли обуславливает формирование ключевой способности, связанной с умением предлагать рынку новинки и уникальные продукты.
Представитель «Белгоспищепрома» напомнил, что в Беларуси уже несколько лет активно развивают сегмент полезной сладкой продукции — без сахара. А сейчас на рынок должен выйти еще веганский шоколад.
— Важно учитывать состав продукции, чтобы она подходила для вегетарианцев и веганов, — прокомментировал он.
Новый белорусский веганский шоколад, как считают в концерне, позволит открыть новый рынок. Сейчас в Беларуси также работают над расширением ассортимента такой продукции, так как уверены в развитии отрасли.
— Готовы представить новые продукты, которые отвечают современным потребительским трендам, — заключил представитель концерна.
