Необычный шоколад начнет выпускаться в Беларуси

Белгоспищепром сказал о необычном шоколаде, который начнут выпускать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют выпускать необычный шоколад. Об этом рассказали в Белгоспищепроме, пишет БелТА.

Так, по словам начальника управления координации поставок на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна Игоря Груцо, жесткая конкуренция в отрасли обуславливает формирование ключевой способности, связанной с умением предлагать рынку новинки и уникальные продукты.

Представитель «Белгоспищепрома» напомнил, что в Беларуси уже несколько лет активно развивают сегмент полезной сладкой продукции — без сахара. А сейчас на рынок должен выйти еще веганский шоколад.

— Важно учитывать состав продукции, чтобы она подходила для вегетарианцев и веганов, — прокомментировал он.

Новый белорусский веганский шоколад, как считают в концерне, позволит открыть новый рынок. Сейчас в Беларуси также работают над расширением ассортимента такой продукции, так как уверены в развитии отрасли.

— Готовы представить новые продукты, которые отвечают современным потребительским трендам, — заключил представитель концерна.

Еще Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.

Тем временем фабрика «Коммунарка» выпустила конфеты с особенными словами.

Тем временем Минздрав запретил продавать небезопасные российские сладости в Беларуси. Еще запретили сухофрукты из Узбекистана, России и Китая. Кроме того, запретили продавать опасные замороженные овощные смеси из России. Запрещены и популярные российские соусы из-за кишечной палочки в составе.