Глава Нацбанка Головченко отреагировал на растущие долги белорусов по кредитам

В Нацбанке сказали, что белорусы стали чаще брать кредиты и накапливать задолженности по ним. Ситуацию с финансами белорусов прокомментировал глава Нацбанка Роман Головченко в эфире «Первого информационного».
Известно, что по итогам июля в Беларуси задолженность физлиц по банковским кредитам впервые в новейшей истории превысила 28 миллиардов белорусских рублей. Годовой прирост составил 20%. При этом более 60% от общей задолженности белорусов перед банками составляют кредиты на покупку недвижимости.
Глава Нацбанка заявил, что складывающаяся ситуация указывает на уверенность белорусов в будущее. Кроме того, это говорит об определенном уровне доходов граждан.
— Уровень доходов позволяет брать кредит, потому что банк его не выдаст, если не увидит стабильных источников дохода, — заметил он.
В целом, в ситуации с финансами белорусов Головченко увидел сдвиг в сторону западной модели, не усмотрев в этом ничего плохого.
Но и пояснил, что ключевым вопросом все же будет баланс между уровнем дохода граждан и уровнем закредитованности, чтобы высокая кредитная нагрузка не перетекала в «плохие долги».
Отдельно глава Нацбанка пояснил, что рост кредитования населения в Беларуси коррелируется с ростом доходов, и в этом нет серьезного дисбаланса. Он сообщил, что за последние два года в Беларуси общий показатель средств, уходящих на погашение кредитов, уменьшился на 2% с учетом роста доходов. Также размер доли так называемых плохих кредитов находится на приемлемом уровне, не превышая 0,5% в последние годы.
Резюмируя, Головченко напомнил о показателе индивидуальной долговой нагрузки, использующемся банками. По этому показателю отношение платежей по кредитам к доходам не должно превышать 40%. А на данный момент в Беларуси в среднем его уровень — 27 — 29%.
— Пока нет необходимости в этот процесс вмешиваться, — констатировал глава Нацбанка.
Тем временем Белгоспищепром сказал, каких сладостей белорусы стали покупать больше.