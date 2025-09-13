Глава Нацбанка Головченко отреагировал на растущие долги белорусов по кредитам

Отдельно глава Нацбанка пояснил, что рост кредитования населения в Беларуси коррелируется с ростом доходов, и в этом нет серьезного дисбаланса. Он сообщил, что за последние два года в Беларуси общий показатель средств, уходящих на погашение кредитов, уменьшился на 2% с учетом роста доходов. Также размер доли так называемых плохих кредитов находится на приемлемом уровне, не превышая 0,5% в последние годы.