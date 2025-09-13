В Беларуси планируется расширить ассортимент производимой из картофеля продукции

«Сегодня аграрии закладывают базу под будущий урожай. Это, безусловно, очень ответственный этап работ в сельскохозяйственной отрасли, и увиденное здесь дает все основания надеяться, что с поставленными задачами труженики села справятся в срок», — сказал министр.