13 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется расширить ассортимент производимой из картофеля продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов совершил рабочую поездку в Толочинский район Витебской области, где ознакомился с ходом полевых работ, состоянием агропромышленных предприятий и перспективами развития перерабатывающей отрасли.
Особое внимание уделено развитию глубокой переработки сельхозсырья. На Толочинском консервном заводе, одном из лидеров в производстве полуфабрикатов, министр оценил уникальное для Беларуси производство замороженного картофеля фри, который поставляется в крупные сети быстрого питания.
Продукт пользуется популярностью у населения, особенно у молодежи. Но останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продумать варианты расширения ассортимента, включая использование крахмала в качестве сырья.
Министр поручил Научно-практическому центру НАН по картофелеводству и плодоовощеводству активно включиться в решение этой задачи. Углубленная переработка картофеля принесет экономическую выгоду заводу и поспособствует его дальнейшему развитию.
Также министр осмотрел промышленный сад предприятия, где выращивают лежкоспособные сорта яблок. Он подтвердил, что общее количество таких сортов в стране позволяет полностью обеспечить государственный заказ для учреждений социальной сферы и торговых сетей.
Основными производителями остаются Брестская и Гродненская области — их сады меньше пострадали от майских заморозков. Но и Толочинский консервный завод внесет достойный вклад в удовлетворение спроса населения.
Юрий Горлов подробно обсудил с руководством предприятия сорта, технологии ухода за плодовыми деревьями, прогнозы урожайности и планы по расширению площадей и ассортимента.
Глава ведомства подчеркнул, что ключ к устойчивому росту сельхозсектора — это внедрение передового опыта и современных технологий на всех уровнях.
Во время осмотра полей министр отметил высокие темпы сева озимых культур и уборки кукурузы на силос.
«Сегодня аграрии закладывают базу под будущий урожай. Это, безусловно, очень ответственный этап работ в сельскохозяйственной отрасли, и увиденное здесь дает все основания надеяться, что с поставленными задачами труженики села справятся в срок», — сказал министр.
Он также поблагодарил всех аграриев за достижение сегодня важного рубежа в 9 млн т зерна по стране.
«Этот результат должен стать отправной точкой для дальнейшего роста. А для этого необходимо совершенствовать технологии земледелия, строго соблюдать их всем без исключения — от руководителей и специалистов до рядовых тружеников хозяйств», — сказал Юрий Горлов.
Министр призвал все регионы активно делиться передовым опытом, чтобы он становился общим достоянием агропромышленного комплекса страны. -0-