В Беларуси планируется расширить ассортимент производимой из картофеля продукции


13 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется расширить ассортимент производимой из картофеля продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Особое внимание уделено развитию глубокой переработки сельхозсырья. На Толочинском консервном заводе, одном из лидеров в производстве полуфабрикатов, министр оценил уникальное для Беларуси производство замороженного картофеля фри, который поставляется в крупные сети быстрого питания.

Продукт пользуется популярностью у населения, особенно у молодежи. Но останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продумать варианты расширения ассортимента, включая использование крахмала в качестве сырья.

Министр поручил Научно-практическому центру НАН по картофелеводству и плодоовощеводству активно включиться в решение этой задачи. Углубленная переработка картофеля принесет экономическую выгоду заводу и поспособствует его дальнейшему развитию.

Также министр осмотрел промышленный сад предприятия, где выращивают лежкоспособные сорта яблок. Он подтвердил, что общее количество таких сортов в стране позволяет полностью обеспечить государственный заказ для учреждений социальной сферы и торговых сетей.

Основными производителями остаются Брестская и Гродненская области — их сады меньше пострадали от майских заморозков. Но и Толочинский консервный завод внесет достойный вклад в удовлетворение спроса населения.

Юрий Горлов подробно обсудил с руководством предприятия сорта, технологии ухода за плодовыми деревьями, прогнозы урожайности и планы по расширению площадей и ассортимента.

Глава ведомства подчеркнул, что ключ к устойчивому росту сельхозсектора — это внедрение передового опыта и современных технологий на всех уровнях.

Во время осмотра полей министр отметил высокие темпы сева озимых культур и уборки кукурузы на силос.

«Сегодня аграрии закладывают базу под будущий урожай. Это, безусловно, очень ответственный этап работ в сельскохозяйственной отрасли, и увиденное здесь дает все основания надеяться, что с поставленными задачами труженики села справятся в срок», — сказал министр.

Он также поблагодарил всех аграриев за достижение сегодня важного рубежа в 9 млн т зерна по стране.

«Этот результат должен стать отправной точкой для дальнейшего роста. А для этого необходимо совершенствовать технологии земледелия, строго соблюдать их всем без исключения — от руководителей и специалистов до рядовых тружеников хозяйств», — сказал Юрий Горлов.

Министр призвал все регионы активно делиться передовым опытом, чтобы он становился общим достоянием агропромышленного комплекса страны. -0-