Продажи алкоголя в первом квартале 2025 года упали почти на 15%

Потребление алкоголя в России снижается. За полгода продажи спиртного упали почти на 15%. А вот сами напитки подорожали — пошлины и акцизы отразились на цене. При этом россияне стали чаще выбирать вино, пиво и экзотические спиртные напитки.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил в беседе с Постньюс, что за первое полугодие 2025 года потребление снизилось на 14,4%, а производство — на 16%.
При этом розничные продажи алкоголя тоже заметно сократились — продажи водки упали на 5%, коньяка на 10,5%, а слабого алкоголя — на 89%.
Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский отметил, что потребление спиртного падает, так как меняется поведение россиян. К тому же, предпочтения у разных категорий изменилось.
Структуру потребления во многом изменили показатели из регионов. Региональные ограничения по времени продажи скорректировали ситуацию.