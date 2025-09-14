Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 14 сентября

Нацбанк Беларуси определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 14 сентября, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке определили валютные курсы на 14 сентября, воскресенье. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не были измененын.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На воскресенье, 14 сентября, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0974 белорусского рубля, 1 евро — 3,6195 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6271 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на пятницу, 12 сентября, и субботу, 13 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений и в воскресенье, 14 сентября.

Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в сентябре 2025.