В России изменились правила покупки квартиры

«Ранее покупатели могли столкнуться с ситуацией, когда после сделки в квартире уже проживали посторонние лица, выселить которых было невозможно из-за их законного права проживания. “Получалось, что человек покупал квартиру, а там уже жил кто-то совершенно посторонний, и выселить его было нельзя. Смысл такой покупки терялся”, — подчеркнул депутат беседе с ТАСС.