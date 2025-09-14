В России изменились правила покупки квартиры

В России поменялись условия для приобретения квартиры.
Покупатели квартир в России с 1 сентября 2025 года смогут узнать из выписки Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), есть ли у кого-либо право проживания в приобретаемом жилье. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
«Ранее покупатели могли столкнуться с ситуацией, когда после сделки в квартире уже проживали посторонние лица, выселить которых было невозможно из-за их законного права проживания. “Получалось, что человек покупал квартиру, а там уже жил кто-то совершенно посторонний, и выселить его было нельзя. Смысл такой покупки терялся”, — подчеркнул депутат беседе с ТАСС.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕС осени сделки по недвижимости будут безопаснее из-за особых сведений в ЕГРН.
Теперь, согласно закону, в ЕГРН будет фиксироваться информация о лицах, имеющих право временно проживать в квартире. Речь идет о бывших или нынешних членах семьи собственника, участвовавших в приватизации, внесенных в ордер или получивших соответствующее решение суда. Эти данные должны быть внесены в реестр в течение пяти дней на основании заявления владельца, гражданина с правом проживания или по судебному акту.
Ранее в России предпринимались различные меры для защиты покупателей недвижимости и снижения их налоговой нагрузки, включая законопроекты о налоговых льготах для владельцев ипотечного жилья и поддержку семей с детьми. Нововведения в ЕГРН дополняют эти инициативы, позволяя покупателям заранее узнать о лицах с правом проживания в приобретаемой квартире и тем самым снизить риски при совершении сделок.