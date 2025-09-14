Ричмонд
Россиян предупредили о последствиях сбора редких грибов: вот за что можно угодить в тюрьму

Профессор Староверова: сбор некоторых грибов грозит лишением свободы.

Источник: Комсомольская правда

В России действует запрет на сбор определенных грибов, за нарушение которого грозит штраф или тюремный срок. Об этом напомнила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

«Запрет касается заготовки и сбора грибов и дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу России или субъекта Федерации», — пояснила эксперт.

При этом Староверова подчеркнула, что под защиту закона попадает 41 вид грибов, а также напомнила о запрете сбора любых растений с наркотическим действием, установленном ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Кроме этого, Староверова добавила, что действуют ограничения на сбор грибов в заповедных зонах, нарушение которых карается штрафными санкциями.

Ранее в Госдуме предложили повысить штрафы за продажу алкоголя у школ и медучреждений.