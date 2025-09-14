В Госдуме хотят проиндексировать выплаты земским медикам

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости индексации выплат медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также расширения действия этих программ на города с численностью населения до 100 тысяч человек.
«Мы настаиваем [на индексации], с 2012 года не индексировались эти выплаты», — рассказал Миронов в интервью ТАСС.
По словам Миронова, программы сейчас охватывают только города до 50 тыс. жителей. Миронов предложил повысить лимит до 100 тыс., так как медиков не хватает даже в более крупных поселениях.
Ранее KP.RU писал, что с 1 октября 2025 года произойдет увеличение окладов военнослужащих РФ на 7,6%, что превышает ранее установленный в апреле показатель в 4,5%. Теперь размер денежного довольствия военнослужащих возрастет в 1,076 раза. Аналогичные изменения предусмотрены для окладов сотрудников ряда госучреждений.