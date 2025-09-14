В Госдуме хотят проиндексировать выплаты земским медикам

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости индексации выплат медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также расширения действия этих программ на города с численностью населения до 100 тысяч человек.