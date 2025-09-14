Россиянам напомнили, за что можно получить штраф при сдаче квартиры в аренду

«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5000 до 7000 рублей», — пояснил Якубовский в беседе с РИА Новости.