Россиянам напомнили, за что можно получить штраф при сдаче квартиры в аренду

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что собственникам квартир может грозить штраф до 5 тысяч рублей за непредоставление временной регистрации арендаторам, если срок аренды превышает 90 дней.
«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5000 до 7000 рублей», — пояснил Якубовский в беседе с РИА Новости.
По словам законодателя, от штрафа освобождаются собственники, когда: арендатор — близкий родственник с регистрацией в другом месте, срок аренды не превышает 90 дней, либо имеются законные основания. Например, командировка с подтверждающими бумагами.
