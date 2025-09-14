Зарплату водителям электротранспорта значительно подняли в Хабаровске

Администрация города Хабаровска совместно с краевым министерством транспорта продолжают работать над решением вопроса по привлечению кадров для муниципального транспортного предприятия «ГЭТ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время улучшаются условия труда водителей троллейбусов и трамваев и всячески развивается инфраструктура.
По информации пресс-службы мэрии краевой столицы, в настоящее время на территории трамвайного депо организованы курсы, по окончанию которых люди получают новую профессию бесплатно. В учебном классе имеется все необходимое оборудование, плакаты и интерактивные пособия для наглядного изучения материала. Занятия проходят с 9 утра до 4 часов вечера. Затем идёт стажировка.
— Здесь созданы комфортные условия для обучения и отдыха курсантов. Имеется столовая, которая оборудована необходимыми бытовыми приборами: холодильник, микроволновая печь и чайник. Обучающимся предоставляются скидки на питание. В ходе учебного процесса платится стипендия. Учебный центр гарантирует 100% трудоустройство выпускникам, — рассказал преподаватель Денис Цуркан.
Для привлечения новых кадров в МУП «ГЭТ» недавно на 18% повысили заработную плату. При этом график, режим сна и отдыха остался прежним. Однако, по словам главного инженера предприятия Сергея Потепнева, водители всегда имеют возможность зарабатывать больше — для этого они могу брать дополнительные смены.
— Водители троллейбусов в нашем предприятии могут получать до 100 тысяч рублей, а трамваев — до 70 тысяч рублей, — уточнил Сергей Потепнев.
Также улучшаются условия для эксплуатации городского электротранспорта — на ряде участков идёт замена рельсов и контактной сети. В 2024 году на эти нужды было выделено 69 миллионов рублей из бюджета города для развития инфраструктуры. Ещё около 20 миллионов предоставлено на создание достойных условий для работы сотрудников.
Отметим, что программа обучения водителей трамваев и троллейбусов соответствует реализации нацпроекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря этому проекту рабочие профессии становятся востребованными и престижными. Сотрудники получают достойные зарплаты, льготы и привлекательные социальные бонусы.