Зарплату водителям электротранспорта значительно подняли в Хабаровске

Также улучшаются условия для эксплуатации городского электротранспорта — на ряде участков идёт замена рельсов и контактной сети. В 2024 году на эти нужды было выделено 69 миллионов рублей из бюджета города для развития инфраструктуры. Ещё около 20 миллионов предоставлено на создание достойных условий для работы сотрудников.