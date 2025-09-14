Россиянам рассказали, когда начнется массовое внедрение цифрового рубля

Массовое внедрение цифрового рубля запланировано с 1 сентября 2026 года, при этом отдельные подготовительные мероприятия будут запущены уже до конца текущего года. Об этом рассказала доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина в беседе с агентством «Прайм».