Россиянам рассказали, когда начнется массовое внедрение цифрового рубля

Доцент Главина: широкое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Массовое внедрение цифрового рубля запланировано с 1 сентября 2026 года, при этом отдельные подготовительные мероприятия будут запущены уже до конца текущего года. Об этом рассказала доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина в беседе с агентством «Прайм».

С 1 октября 2025 года стартует начальный этап подготовки: отдельные расходные статьи федерального бюджета будут финансироваться с использованием цифрового рубля. Перечень соответствующих статей будет утвержден правительством РФ совместно с Банком России.

С 2026 года все доходные и расходные операции федерального бюджета могут осуществляться в цифровых рублях. С 1 июля 2027 года данная практика будет распространена на бюджеты местного уровня.

«Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности», — подчеркнула Главина.

Как отметила эксперт, первыми внедрят цифровой рубль крупные банки и сети, а к 2028 году к ним подключатся все остальные.

