ЦБ может снизить ключевую ставку до 15,5%

«Важно отметить, что Банк России уже третье заседание подряд принимает решение о снижении ключевой ставки. С одной стороны, это говорит о чётко прослеживаемом курсе на смягчение денежно-кредитной политики. С другой стороны, это формирует рост вероятности формирования пауз в решениях о снижении на следующих заседаниях. При этом факт принятия решения о снижении ключевой ставки 12 сентября только на 1 п.п. оставляет вероятным и сценарий со снижением ключевой ставки на следующем заседании в октябре 2025 года до 15%», — сказал экономист.