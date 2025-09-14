ЦБ может снизить ключевую ставку до 15,5%

Снижение ключевой ставки в сентябре, по мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, было ожидаемым. В беседе с aif.ru он отметил, что с большей вероятностью ожидал именно реализацию сценариев 16,5% и 16%.
«Важно отметить, что Банк России уже третье заседание подряд принимает решение о снижении ключевой ставки. С одной стороны, это говорит о чётко прослеживаемом курсе на смягчение денежно-кредитной политики. С другой стороны, это формирует рост вероятности формирования пауз в решениях о снижении на следующих заседаниях. При этом факт принятия решения о снижении ключевой ставки 12 сентября только на 1 п.п. оставляет вероятным и сценарий со снижением ключевой ставки на следующем заседании в октябре 2025 года до 15%», — сказал экономист.
Эксперт уточнил, что есть несколько сценариев решения на заседании Центробанка в октябре.
«Разброс сценариев на следующем заседании достаточно велик: сохранение ключевой ставки без изменений, снижение ключевой ставки на 1 п.п./1,5 п.п./2 п.п. (до 16/15,5 и 15% соответственно). Наиболее вероятным мне видится решение о снижении ключевой ставки на следующем заседании до 15,5%, наименее вероятным — сохранение без изменений. Повышение ключевой ставки на заседании 24 октября исключаю», — подчеркнул он.
Напомним, что 12 сентября Центральный банк РФ на заседании совета директоров принял решение о снижении ключевой ставки до 17% годовых.