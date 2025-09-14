Ричмонд
После снижения ключевой ставки на вкладах составят от 14 до 18% годовых

Банки сохранят привлекательные условия по вкладам после снижения ключевой ставки, полагает экономист Балынин. Краткосрочные депозиты на 1−3 месяца могут размещаться под 17−18% годовых, долгосрочные — на уровне 14−16%.

Источник: Аргументы и факты

Несмотря на снижение ключевой ставки банки сохранят комфортные для клиентов условия по вкладам, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ставки на рынке банковских вкладов, по моим оценкам, подстроились под ключевую ставку в 16%, но она была снижена только до 17%. Поэтому я не жду массового снижения ставок по банковским вкладам. Наоборот, по краткосрочным вкладам на 1−3 месяца может быть даже рост в предложениях: вероятнее всего, в ближайший месяц получится открыть такие вклады по ставкам 17−18% годовых. По ставкам на год большинство предложений полагаю, что будет в сентябре находиться в диапазоне 14−16% годовых», — сказал он в беседе с aif.ru.

Экономист отметил, что есть несколько сценариев по ключевой ставке в октябре. Она может сохраниться без изменений либо возможно «снижение ключевой ставки на 1 п.п./1,5 п.п./2 п.п. (до 16/15,5 и 15% соответственно)». По его словам, наиболее вероятно снижение до 15,5%. Повышение ключевой ставки в октябре эксперт исключил.