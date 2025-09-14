После снижения ключевой ставки на вкладах составят от 14 до 18% годовых

«Ставки на рынке банковских вкладов, по моим оценкам, подстроились под ключевую ставку в 16%, но она была снижена только до 17%. Поэтому я не жду массового снижения ставок по банковским вкладам. Наоборот, по краткосрочным вкладам на 1−3 месяца может быть даже рост в предложениях: вероятнее всего, в ближайший месяц получится открыть такие вклады по ставкам 17−18% годовых. По ставкам на год большинство предложений полагаю, что будет в сентябре находиться в диапазоне 14−16% годовых», — сказал он в беседе с aif.ru.