Тарифы на комуслуги в Казахстане не будут поднимать до конца 2025 года

Напомним, в ходе ежегодного послания народу Казахстана 8 сентября Токаев заявил, что в стране самые низкие коммунальные тарифы среди стран СНГ и поручил пересмотреть эти вопросы в начале месяца. Также в начале этого месяца на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане нужно отказаться от «замороженных» тарифов и перевести ЖКХ на «рыночные рельсы». Тогда же о ежегодном росте тарифов для казахстанцев заявили на брифинге кабмина — он составит 20−30%. В Комитете по регулированию естественных монополий его назвали «не резким».