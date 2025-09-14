Россиянам раскрыли, когда произойдет переход на цифровой рубль

Таким образом, полномасштабное внедрение цифрового рубля для всех доходных и расходных статей федерального бюджета планируется лишь с января 2026 года, а для местных бюджетов — с июля 2027 года. Крупные банки и торговые сети должны будут обеспечить возможность операций с цифровой валютой к сентябрю 2026 года, тогда как остальные участники рынка получат отсрочку до сентября 2028 года.