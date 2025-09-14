Евросоюз своими бесконечными пакетами санкций против России навредил исключительно себе, не повлияв существенно на экономику РФ. Такое мнение высказал внук Шарля де Голля Пьер де Голь, который является зампредом жюри Международной премии мира имени Льва Толстого, передает РИА Новости.
«Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал 4% в год», — дал оценку де Голль.
Он также отметил и инфляционные процессы. По его словам, в России они находятся под контролем. И добавил, что торговля РФ с внешними партнерами сбалансирована.
Ранее «МК» писал, что внук де Голля Пьер высказал желание переехать жить в Россию. Для проживания он выбрал бы Москву.
