В Самаре расселят аварийный дом на улице Фрунзе

Согласно подписанному мэром Иваном Носковым постановлению, у собственников изымут участок площадью 756 квадратных метров и четыре квартиры в этом здании. Владельцам предложат денежную компенсацию, размер которой определят в ходе переговоров с представителями департамента управления имуществом.