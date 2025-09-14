В Самаре расселят аварийный дом на улице Фрунзе

В областном центре продолжается программа переселения из ветхого жилья. На этот раз под снос готовят двухэтажный дом, расположенный по адресу: улица Фрунзе, 10.
Согласно подписанному мэром Иваном Носковым постановлению, у собственников изымут участок площадью 756 квадратных метров и четыре квартиры в этом здании. Владельцам предложат денежную компенсацию, размер которой определят в ходе переговоров с представителями департамента управления имуществом.
Если договориться о сумме не удастся, городские власти намерены обратиться в суд для принудительного изъятия недвижимости.