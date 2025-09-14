Раскрыт масштаб последствий для Запада при конфискации российских активов

Сейчас страны G7 и Евросоюз используют доходы от замороженных российских активов, чтобы дать Украине кредит на 50 миллиардов долларов. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый «репарационный кредит» для Украины, который будет выплачиваться за счет этих же средств. Кроме того, некоторые западные политики время от времени предлагают просто изъять российские активы и передать их Киеву. Российские власти неоднократно заявляли, что в таком случае примут ответные меры.