Раскрыт масштаб последствий для Запада при конфискации российских активов

Глава Еврокомиссии предложила создать новый «репарационный кредит» для финансирования Украины.
Западные страны рискуют потерять как минимум 285 миллиардов долларов в случае конфискации замороженных российских резервов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистик государств, где хранятся активы.
«Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, “Большой семерки”, Австралии, Норвегии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2023 года составил 285 миллиардов долларов», — сказано в материале. Он опубликован на сайте РИА Новости.
С учетом действующего запрета на вывоз капитала резидентами недружественных государств, реальный объем заблокированных средств может значительно превышать озвученные оценки. При этом официальная информация о сумме, находящейся на счетах типа «С», не публикуется.
На страны Евросоюза (ЕС) приходятся активы на сумму 238 миллиардов долларов. Больше всего средств было у Кипра — 145,4 миллиарда долларов. Франция владела 21,7 миллиарда долларов, Германия — 19,2 миллиарда. Нидерланды, по оценкам, могли иметь активы примерно на 20,8 миллиарда долларов, хотя точные данные они не раскрывают. Среди крупных инвесторов также были Италия с 12,6 миллиарда долларов и Австрия с 6,9 миллиарда. Остальные страны ЕС вместе владели еще 11,5 миллиарда долларов.
Сейчас страны G7 и Евросоюз используют доходы от замороженных российских активов, чтобы дать Украине кредит на 50 миллиардов долларов. В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый «репарационный кредит» для Украины, который будет выплачиваться за счет этих же средств. Кроме того, некоторые западные политики время от времени предлагают просто изъять российские активы и передать их Киеву. Российские власти неоднократно заявляли, что в таком случае примут ответные меры.