Строительство жилья приостановили в одном из районов Алматы: в акимате озвучили причины

Как сообщает акимат, в квадрате улиц Розыбакиева — Катаева — Радостовца в Бостандыкском районе ведутся строительно-монтажные работы. Однако согласно плану детальной планировки, на указанной территории предусмотрено строительство школы.
«В связи с этим реализация отдельных проектов жилищного строительства отложена до уточнения границ земельного участка под образовательный объект. По итогам встреч с жителями, а также представителями строительных компаний достигнута договоренность о приостановке строительства до внесения необходимых корректировок в проектную документацию и уточнения границ Управлением архитектуры и градостроительства», — отмечается в заявлении акимата.
Сообщается, что в дальнейшем решения будут приниматься с учетом интересов горожан и требований действующего законодательства. Вопрос находится на контроле акимата города Алматы.