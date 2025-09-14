Строительство жилья приостановили в одном из районов Алматы: в акимате озвучили причины

«В связи с этим реализация отдельных проектов жилищного строительства отложена до уточнения границ земельного участка под образовательный объект. По итогам встреч с жителями, а также представителями строительных компаний достигнута договоренность о приостановке строительства до внесения необходимых корректировок в проектную документацию и уточнения границ Управлением архитектуры и градостроительства», — отмечается в заявлении акимата.