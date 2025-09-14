Эксперт развенчала миф относительно применения цифрового рубля

Доцент экономического факультета РУДН Софья Главина сказала, что массовое внедрение цифрового рубля, в соответствии с подписанным президентом России Владимиром Путиным документом, стартует с 1 сентября 2026 года, сообщает 1prime.ru.
Утверждения некоторых СМИ, что соцвыплаты будут в массовом порядке выплачиваться в цифровых рублях, действительности не соответствуют, сказала доцент, процитировав вице-премьера Татьяну Голикову, которая говорила, что соответствующий вопрос не прорабатывается.
Подготовительный этап стартует 1 октября 2025 года.
