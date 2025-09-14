Чиновники Новосибирска определили место для станции метро «Космическая»

Мэрия Новосибирска опубликовала документы с планами по развитию метрополитена. В них говорится о продление подземки от станции Заельцовская в северном направлении, где планируют открыть станцию «Космическую». Она будет расположена в квартале 122.01.05.01 — район Пятигорской улицы, где сейчас частные дома.
В постановлении мэрии по проекту планировки территории говорится, что реализовывать проект будут после 2030 года. На этот же период запланировали проектирование и строительство магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения ГМНД-1 (участок планируемой Ельцовской магистрали) и ГМНД-2 (участок планируемой Космической магистрали). Вдоль Ельцовской магистрали также спроектируют и построят линию для трамваев.
До 2030 года включительно в проекте планировки предусмотрены строительство продолжения Красного проспекта, реконструкция улицы Фадеева до категории магистральной улицы районного значения и строительство троллейбусного депо в квартале 122.01.02.04.
Напомним, до 2050 года в городе запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинскую линию продлят до станций «Молодежная и “Гучинобродская”, Ленинскую — от станции “Площадь Маркса” до “Площадь Станиславского” и “Троллейной”, на правом берегу от станции “Заельцовская” до “Родников”. Тогда намерены построить метродепо. На втором этапе продлят станции “Березовая роща” до станции “Камышенская”.