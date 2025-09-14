Чиновники Новосибирска определили место для станции метро «Космическая»

Напомним, до 2050 года в городе запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинскую линию продлят до станций «Молодежная и “Гучинобродская”, Ленинскую — от станции “Площадь Маркса” до “Площадь Станиславского” и “Троллейной”, на правом берегу от станции “Заельцовская” до “Родников”. Тогда намерены построить метродепо. На втором этапе продлят станции “Березовая роща” до станции “Камышенская”.