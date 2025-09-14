ПНППК ликвидирует дочернюю IT-компанию

ООО «Гетробот» было зарегистрировано в апреле 2019 года. Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, а также производством подшипников, двигателей и турбин, прочего электрического оборудования. Руководителем выступает Оксана Гашкова. Выручка за 2024 год составила 66 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб.