Дорогу на омском кладбище восстановят за 20 миллионов рублей

В Омске планируется ремонт проездов на территории Ново-Южного кладбища. Информация о поиске подрядчика была размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Комбинат специальных услуг», а начальная стоимость контракта составляет 19,9 миллиона рублей.
В заявке указано, что работы должны быть завершены в течение 45 рабочих дней с момента подписания контракта. Прием заявок продолжается до 22 сентября, а итоги будут подведены 24 числа. Напомним, ремонт проездов был инициирован в ответ на многочисленные жалобы жителей.