Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу на омском кладбище восстановят за 20 миллионов рублей

Омичи жаловались ранее, что здесь не могли проехать катафалки.

Источник: Om1 Омск

В Омске планируется ремонт проездов на территории Ново-Южного кладбища. Информация о поиске подрядчика была размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Комбинат специальных услуг», а начальная стоимость контракта составляет 19,9 миллиона рублей.

В заявке указано, что работы должны быть завершены в течение 45 рабочих дней с момента подписания контракта. Прием заявок продолжается до 22 сентября, а итоги будут подведены 24 числа. Напомним, ремонт проездов был инициирован в ответ на многочисленные жалобы жителей.