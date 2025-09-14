В проект северного полукольца ЕКАДа добавили съезды для дачников

В проект расширения северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги внесены поправки, учитывающие мнения дачников. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
В ходе работ по расширению дороги планируется обустроить съезды к коллективным садам «Прогресс» и «Звездочка». Длина проезда составит около одного километр. В планах обустроить тротуар, две автобусные остановки, наземный пешеходный переход, путепровод через теплотрассу, а также провести освещение.
«В этом году направим дополнительно 170 миллионов рублей на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги. Средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей. Необходимо создать единую магистраль, отвечающую современным требованиям и обеспечивающую безопасное скоростное движение», — пояснил врио губернатора Денис Паслер в своих соцсетях.
В рамках первого этапа реконструкции участка ЕКАД, протяжённость которого составляет от 10-го до 24-го километра, планируется расширение проезжей части до шести полос движения с организацией физического разделения встречных транспортных потоков.