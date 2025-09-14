В проект северного полукольца ЕКАДа добавили съезды для дачников

В ходе работ по расширению дороги планируется обустроить съезды к коллективным садам «Прогресс» и «Звездочка». Длина проезда составит около одного километр. В планах обустроить тротуар, две автобусные остановки, наземный пешеходный переход, путепровод через теплотрассу, а также провести освещение.