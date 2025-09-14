В Казахстане ужесточат правила выдачи потребительских кредитов

— Ограничить коэффициент долговой нагрузки (КДН) до 0,25 для заемщиков, у которых в последние 12 месяцев была просрочка более чем на 90 дней (это значит, что банк сможет выдавать новый займ только в том случае, если ежемесячные платежи клиента не будут превышать четверти его дохода).