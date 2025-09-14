В Казахстане сохранят заморозку тарифов на коммунальные услуги до конца 2025 года

В Казахстане предпринимаются меры по стабилизации цен и сдерживанию инфляции. Согласно поручению Правительства, Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК ведет работу по предотвращению роста тарифов на коммунальные услуги.
Как пояснили в ведомстве, ранее запланированные корректировки были перенесены, а для обеспечения стабильности привлечено долгосрочное финансирование. При этом новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало, что исключает риск дополнительных повышений до конца 2025 года.
Особое внимание уделяется производителям социально значимых продовольственных товаров. Для них сохраняется льготная тарифная политика, позволяющая сдерживать себестоимость продуктов первой необходимости.
Так как регулируемые коммунальные услуги составляют значительную долю в структуре инфляции, сохранение текущих тарифов позволит ограничить их влияние на рост цен и поддержать устойчивость экономики.
