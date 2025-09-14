В Казахстане сохранят заморозку тарифов на коммунальные услуги до конца 2025 года

Как пояснили в ведомстве, ранее запланированные корректировки были перенесены, а для обеспечения стабильности привлечено долгосрочное финансирование. При этом новых заявок от субъектов естественных монополий не поступало, что исключает риск дополнительных повышений до конца 2025 года.