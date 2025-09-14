«Часть индексации просто съест инфляция». Кому и на сколько с 1 октября в России повысят зарплаты

— Мне тоже не совсем понятно, почему сейчас это такой информационный повод. Ведь такая индексация делается ежегодно. Кстати, как раз именно на эту индексацию и ссылались, когда говорили, что бизнес также должен индексировать заработную плату. Я вот замечу: индексация коснется федеральных бюджетников, и это не огромные зарплаты специалистов в коммерческих ИТ-компаниях или банках. Так что на рынок индексация особо не повлияет. Другое дело, что такую практику надо внедрять в коммерческих организациях, так как существует много примеров, когда в компаниях, относящихся даже к крупному и среднему бизнесу, зарплаты сотрудников в 2 раза меньше средней по региону.