Стратегию цифрового развития региона представили в Хабаровске

Новости, Хабаровск. В День программиста обсудили стратегию цифрового развития региона. Документ прошел публичную проверку и нацелен на превращение края в центр технологий и компетенций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Встреча прошла на площадке Полигона креативных компетенций. Власть, бизнес и наука в интерактивном формате доработали план цифрового развития Хабаровского края.
Министр цифрового развития Евгений Демин отметил рост айти-отрасли: число компаний в 2024 году увеличилось на 18%, выручка — на 65%, налоги превысили 1,4 миллиарда рублей.
«Наша цель — сделать эти результаты ощутимыми для экономики и жителей края», — сказал Евгений Демин.
Губернатор Дмитрий Демешин поручил внедрять IT в ключевые сферы экономики. Стратегия включает шесть направлений: качество жизни, подготовка кадров, поддержка бизнеса, цифровизация госуправления, наука и кибербезопасность. Зампред правительства Мария Авилова акцентировала внимание на практической пользе.
«Наша задача — превратить стратегию в набор понятных инициатив с четкими сроками и прозрачными метриками. Приоритет — развитие человеческого капитала, современное образование и удержание талантов», — сказала Мария Авилова.
В финале восьми айти-специалистам вручили благодарственные письма от имени губернатора.
«Айти-специалисты — это настоящие творцы будущего. Благодарю вас за профессионализм и стремление к развитию», — сказала Мария Авилова.