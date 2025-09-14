Власти Екатеринбурга добавили 13 домов в программу «реновации»

Под снос попадут двух- и трехэтажные дома на ул. Патриса Лумумбы 88, 90 и 90А; на Обходном переулке 31, 33 и 35; на переулке Газорезчиков 37, 41, 43 и 45; ул. Селькоровской 64, 66 и 68. Девятиэтажный жилой дом на ул. Селькоровская, 64А власти распорядились оставить в квартале. Инвестору также предстоит за свой счет разработать проект капитального ремонта школы № 21 на ул. Патриса Лумумбы, 79 и выполнить работы по ее обновлению.