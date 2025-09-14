Власти Екатеринбурга добавили 13 домов в программу «реновации»

В Екатеринбурге планируется снести 13 многоквартирных домов в границах ул. Селькоровской — ул. Мусоргского — переулка Газорезчиков — Обходного переулка — ул. Окружной. Согласно утвержденному постановлению, этот участок включен в проект комплексного развития территории.
Под снос попадут двух- и трехэтажные дома на ул. Патриса Лумумбы 88, 90 и 90А; на Обходном переулке 31, 33 и 35; на переулке Газорезчиков 37, 41, 43 и 45; ул. Селькоровской 64, 66 и 68. Девятиэтажный жилой дом на ул. Селькоровская, 64А власти распорядились оставить в квартале. Инвестору также предстоит за свой счет разработать проект капитального ремонта школы № 21 на ул. Патриса Лумумбы, 79 и выполнить работы по ее обновлению.
В августе стало известно, что компания «Практика», купившая участок под комплексное развитие территории на Вторчермете в Екатеринбурге, планирует застроить жильем квартал улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — Газорезчиков.
Дома возведут в четыре этапа. Первая очередь включает около 24 тыс. кв. м жилой недвижимости, рассчитанной на 600 человек. Кроме жилья будет построен детский сад на 225 мест. Недостроенное общежитие пойдет под снос. Также инвестор должен расселить 14 двухэтажных домов.