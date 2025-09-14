Ричмонд
Цифровизация и строгий учет: Узбекистан вводит новый порядок приемки хлопка и зерна

ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. Правительство Узбекистана соответствующим постановлением утвердило Положение «О правилах приемки хлопка и зерна и ведения их электронного учета».

Источник: Sputnik.uz

В соответствии с документом, весь процесс теперь будет осуществляться с применением специализированных информационных систем Минсельхоза — «Agrotarozi», «Hosil qabuli» и «AgroDocs». Эти платформы позволят централизованно вести учет, исключить возможность разногласий и повысить прозрачность процедур.

Для доступа к системам Agrotarozi и Hosil qabuli необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. При регистрации пользователь подписывает электронный договор, подтверждающий согласие с условиями использования.

Приемка хлопка и зерна будет осуществляться только на основании товарно-транспортной накладной.

При этом хозяйства обязаны направлять продукцию с идентичными показателями качества по одной накладной.

В частности:

допускается оформление накладной только на хлопок или зерно одного селекционного, промышленного сорта и класса;

для семенного хлопка и зерна дополнительно устанавливается требование совпадения поколения и полевой группы.

Приемка завершается в 24:00, учет ведется по физическому весу ежедневно.

Это исключит искажения и обеспечит достоверность данных, необходимых для отчетности и расчетов между хозяйствами и перерабатывающими организациями.