Цифровизация и строгий учет: Узбекистан вводит новый порядок приемки хлопка и зерна

В соответствии с документом, весь процесс теперь будет осуществляться с применением специализированных информационных систем Минсельхоза — «Agrotarozi», «Hosil qabuli» и «AgroDocs». Эти платформы позволят централизованно вести учет, исключить возможность разногласий и повысить прозрачность процедур.
Для доступа к системам Agrotarozi и Hosil qabuli необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. При регистрации пользователь подписывает электронный договор, подтверждающий согласие с условиями использования.
Приемка хлопка и зерна будет осуществляться только на основании товарно-транспортной накладной.
При этом хозяйства обязаны направлять продукцию с идентичными показателями качества по одной накладной.
В частности:
допускается оформление накладной только на хлопок или зерно одного селекционного, промышленного сорта и класса;
для семенного хлопка и зерна дополнительно устанавливается требование совпадения поколения и полевой группы.
Приемка завершается в 24:00, учет ведется по физическому весу ежедневно.
Это исключит искажения и обеспечит достоверность данных, необходимых для отчетности и расчетов между хозяйствами и перерабатывающими организациями.