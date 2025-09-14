Цифровизация и строгий учет: Узбекистан вводит новый порядок приемки хлопка и зерна

В соответствии с документом, весь процесс теперь будет осуществляться с применением специализированных информационных систем Минсельхоза — «Agrotarozi», «Hosil qabuli» и «AgroDocs». Эти платформы позволят централизованно вести учет, исключить возможность разногласий и повысить прозрачность процедур.