Нацбанк планирует усилить работу с обращениями граждан в банковском секторе

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует усилить работу с обращениями граждан в банковском секторе. Об этом заявил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
По числу обращений граждан Роман Головченко сравнил банковский сектор со сферой жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, необходимо разбираться с первопричинами обращения людей по проблемным ситуациям.
Нацбанк рассказал о факторах инфляции и дал прогноз по итогам года.
«Банковская сфера, как и, допустим, сфера ЖКХ, занимают лидирующие позиции, потому что люди каждый день сталкиваются с ЖКХ и каждый день сталкиваются с финансами. Поэтому будем пристальнее смотреть. У меня есть уже планы, каким образом перестроить систему реакции на обращения людей по возникающим ситуациям в банковском секторе», — сказал глава Нацбанка.
Как сообщалось, Президент Беларуси 9 сентября собрал совещание с аппаратом Национального банка и руководством банков, на котором обозначил ключевые направления и приоритеты для банковско-финансовой системы.
Глава государства констатировал, что в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но в то же время имеются недоработки, которые надо исправлять. В частности, Александр Лукашенко упомянул о жалобах в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги.
«Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителя (банка. — Прим. БЕЛТА), — подчеркнул глава государства — Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Не надо показывать, что вы умнее других».-0-