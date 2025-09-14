Нацбанк планирует усилить работу с обращениями граждан в банковском секторе

«Банковская сфера, как и, допустим, сфера ЖКХ, занимают лидирующие позиции, потому что люди каждый день сталкиваются с ЖКХ и каждый день сталкиваются с финансами. Поэтому будем пристальнее смотреть. У меня есть уже планы, каким образом перестроить систему реакции на обращения людей по возникающим ситуациям в банковском секторе», — сказал глава Нацбанка.