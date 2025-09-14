Нацбанк рассказал о факторах инфляции и дал прогноз по итогам года

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о факторах инфляции и дал прогноз по итогам года, сообщает БЕЛТА.
Как отметил глава Нацбанка, в этом году инфляция чуть выше прогнозного уровня. «В августе она снизилась на 0,3 процентного пункта. Это больше, чем в августе прошлого года. То есть произошло удешевление плодоовощной продукции. Но пока все равно это 7%. Напомню, что предыдущие три года у нас инфляция не превышала 6%. Это было хорошо. В этом году она чуть выше», — сделал акцент Роман Головченко.
«Мы внимательно смотрим за этой ситуацией. Здесь важно понимать природу инфляции. Основной вклад в рост цен дает не более 20 укрупненных товарных позиций. Прежде всего это мясные продукты, молочные продукты, напитки, сектор общественного питания. По мнению экспертов, таким образом упомянутые отрасли восстанавливают свою экономическую эффективность в условиях постоянного роста цен на сырье, на импортируемые товары, которые используются в производстве», — пояснил председатель правления Нацбанка.
По его словам, много и других факторов. «Ситуация дефицита на рынке труда является проинфляционным фактором. Рост импортных цен является проинфляционным фактором», — конкретизировал Роман Головченко.
«Но с точки зрения монетарных факторов, то есть размера денежной массы, стоимости кредитных ресурсов, мы не видим такого серьезного влияния. Тем не менее Национальный банк проводит и в ближайшее время будет очень тщательно мониторить и контролировать объем денежного предложения. Он не должен превышать по году 10−12%. Очень важно контролировать эти процессы», — обратил внимание глава Нацбанка.
«Еще раз подчеркну: от среднесрочной цели 5%-ной инфляции мы не отказываемся. Скорее всего, по этому году она будет чуть выше этого таргета. Не будет у нас полностью возможности уложиться в 5%. Но, еще раз, это будет зависеть от складывающейся ситуации на международных рынках, импортных цен», — резюмировал Роман Головченко. -0-