Нацбанк рассказал о факторах инфляции и дал прогноз по итогам года

Как отметил глава Нацбанка, в этом году инфляция чуть выше прогнозного уровня. «В августе она снизилась на 0,3 процентного пункта. Это больше, чем в августе прошлого года. То есть произошло удешевление плодоовощной продукции. Но пока все равно это 7%. Напомню, что предыдущие три года у нас инфляция не превышала 6%. Это было хорошо. В этом году она чуть выше», — сделал акцент Роман Головченко.