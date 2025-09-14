Автоэксперт рассказала, кому грозит переплата за утильсбор до миллиона рублей

При отмене льготы для автомобилей с двигателями мощностью от 160 лошадиных сил можно ожидать увеличения выплат от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей в зависимости от объёма двигателя и возраста машины. Прежде всего нововведения затронут авто с объёмом двигателя 2−3 литра и, в частности, премиальные кроссоверы, которые ввозятся для физических лиц, подчеркнул собеседница телеканала «Звезда».