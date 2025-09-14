Ричмонд
Автоэксперт рассказала, кому грозит переплата за утильсбор до миллиона рублей

Изменения в правилах утилизационного сбора в случае принятия затронут все легковые автомобили, однако наибольший эффект окажут на машины с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил и в основном будут касаться физических лиц, предупредила автоэксперт Татьяна Акимова.

Источник: Life.ru

По её словам, позиция Минпромторга заключается в необходимости устранить искажения между официальными поставками и ввозом физических лиц, а также привязать платежи к фактическим характеристикам автомобиля, начиная с мощности, чтобы добиться более справедливого и технически понятного расчёта. Ещё одной целью изменений является дофинансирование отраслевых программ.

При отмене льготы для автомобилей с двигателями мощностью от 160 лошадиных сил можно ожидать увеличения выплат от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей в зависимости от объёма двигателя и возраста машины. Прежде всего нововведения затронут авто с объёмом двигателя 2−3 литра и, в частности, премиальные кроссоверы, которые ввозятся для физических лиц, подчеркнул собеседница телеканала «Звезда».

Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что в России нужно распространить действие утильсбора на ввозимые в страну физлицами автомобили, мощность двигателей которых превышает 160 лошадиных сил. По его словам, это поможет получить дополнительные доходы для формирования мер, поддерживающих спрос на машины в нашей стране.

