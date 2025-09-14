Автоэксперт рассказала, кому грозит переплата за утильсбор до миллиона рублей

По её словам, позиция Минпромторга заключается в необходимости устранить искажения между официальными поставками и ввозом физических лиц, а также привязать платежи к фактическим характеристикам автомобиля, начиная с мощности, чтобы добиться более справедливого и технически понятного расчёта. Ещё одной целью изменений является дофинансирование отраслевых программ.
При отмене льготы для автомобилей с двигателями мощностью от 160 лошадиных сил можно ожидать увеличения выплат от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей в зависимости от объёма двигателя и возраста машины. Прежде всего нововведения затронут авто с объёмом двигателя 2−3 литра и, в частности, премиальные кроссоверы, которые ввозятся для физических лиц, подчеркнул собеседница телеканала «Звезда».
Напомним, ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что в России нужно распространить действие утильсбора на ввозимые в страну физлицами автомобили, мощность двигателей которых превышает 160 лошадиных сил. По его словам, это поможет получить дополнительные доходы для формирования мер, поддерживающих спрос на машины в нашей стране.