Ветхие, истрепанные, надорванные купюры. Нацбанк о случаях, когда не принимают старые доллары

Председатель правления Национального банка отметил, что в числе часто встречавшихся и обсуждаемых в социальных сетях был и вопрос, связанный с выявлением в ультрафиолетовом спектре образований — плесени, грибков и так далее. «Заказали научное исследование в Академии наук, что же там (в долларах в ультрафиолете. — Прим. БЕЛТА) все-таки светится. И в настоящее время мы получили отчет, (в котором. — Прим. БЕЛТА) проанализировали влияние микроэлементов или биологических структур на сохранность непосредственно самих денежных знаков. Предварительный вывод такой: наличие элементов, которые видны только в ультрафиолетовом спектре, не будет являться ограничением для приема таких купюр. Но надо до конца в ближайшее время выверить это решение. И, соответственно, мы тогда его доведем до банков, чтобы они руководствовались им в работе», — подытожил глава Нацбанка. -0-