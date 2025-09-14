Ветхие, истрепанные, надорванные купюры. Нацбанк о случаях, когда не принимают старые доллары

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никаких ограничений на прием американских долларов старого образца в Беларуси не существует. Рассматривается каждое обращение о непринятии такой валюты, и чаще всего это связано не с образцом доллара, а с претензиями к его сохранности. На это обратил внимание председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Глава Нацбанка поделился, что недавно проводил инвентаризацию своей копилки. «Там какое-то количество нашел старых долларов, не знаю, с каких времен: где-то командировочные, наверное, выдавали. И я себя спокойно чувствую, никуда с ними не бегу. Еще раз могу только повторить: никаких ограничений на прием американских долларов старого или нового образца не существует», — подчеркнул он.
«Не могу исключить каких-то эксцессов исполнителя. Такое может быть, но с каждым таким случаем мы разбираемся, если поступает обращение от людей. Чаще всего это связано не с образцом доллара, а с претензиями к его сохранности. Потому что часто это бывают ветхие, истрепанные, надорванные купюры. То есть те, которые не соответствуют общепринятым признакам платежеспособности», — пояснил Роман Головченко. По его словам, даже для таких купюр есть механизм, который существовал и ранее, — прием на инкассо, то есть обмен на платежеспособные за определенное вознаграждение.
Председатель правления Национального банка отметил, что в числе часто встречавшихся и обсуждаемых в социальных сетях был и вопрос, связанный с выявлением в ультрафиолетовом спектре образований — плесени, грибков и так далее. «Заказали научное исследование в Академии наук, что же там (в долларах в ультрафиолете. — Прим. БЕЛТА) все-таки светится. И в настоящее время мы получили отчет, (в котором. — Прим. БЕЛТА) проанализировали влияние микроэлементов или биологических структур на сохранность непосредственно самих денежных знаков. Предварительный вывод такой: наличие элементов, которые видны только в ультрафиолетовом спектре, не будет являться ограничением для приема таких купюр. Но надо до конца в ближайшее время выверить это решение. И, соответственно, мы тогда его доведем до банков, чтобы они руководствовались им в работе», — подытожил глава Нацбанка. -0-