Власти Крыма объяснили дефицит топлива

В Крыму в августе и сентябре фиксировались перебои с наличием на АЗС автомобильного бензина. Его причиной в ведомстве назвали временные проблемы с транспортировкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Кроме того, поднялась цена на горючее, на последней сентябрьской неделе цена литра бензина АИ-95 на крымских заправках колебалась в диапазоне 72,69 — 73,99 рублей. Нехватки дизельного топлива на АЗС не наблюдается.