В одном из регионов РФ образовался дефицит бензина на АЗС

В августе и сентябре на полуострове отмечались перебои с наличием бензина на АЗС, особенно тяжелая ситуация возникла из-за временных трудностей с доставкой светлых нефтепродуктов через Керченский пролив. В министерстве уточнили, что рост спроса совпал с задержками поставок, что привело к временному ограничению ассортимента на отдельных заправках. На сегодняшний день стоимость литра бензина марки АИ-95 на крымских АЗС варьируется от 72,69 до 73,99 рублей. При этом дизельное топливо на автозаправках региона доступно в полном объеме.