Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 15 сентября после выходных

Национальным банком уменьшены валютные курсы на 15 сентября, понедельник. В итоге после выходных курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 15 сентября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0818 белорусского рубля, 1 евро — 3,6144 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6268 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 12 сентября, субботу, 13 сентября, и воскресенье, 14 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля понизились. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0156 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0051 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0003 белрубля.
Тем временем глава Нацбанка Головченко отреагировал на растущие долги белорусов по кредитам.