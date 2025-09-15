Экономист Балынина: осенью ключевая ставка может снизиться до 15%

Ранее, Банк России провел три заседания подряд и каждый раз было принято решение о смягчении ситуации, это сигнализирует о том, что взят курс на смягчение денежно-кредитной политики. И дает основание предположить, что на следующих заседаниях ситуация будет развиваться по тому же сценарию.