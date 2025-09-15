Экономист Балынина: осенью ключевая ставка может снизиться до 15%

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин предположил, что уже до конца осени ключевая ставка может снизиться до 15%.
Ранее, Банк России провел три заседания подряд и каждый раз было принято решение о смягчении ситуации, это сигнализирует о том, что взят курс на смягчение денежно-кредитной политики. И дает основание предположить, что на следующих заседаниях ситуация будет развиваться по тому же сценарию.
Последнее снижение было проведено 12 сентября, ставка упала на 1 п.п.
— Это оставляет вероятным и сценарий со снижением ключевой ставки на следующем заседании в октябре 2025 года до 15%, — сказал экономист в беседе с aif.ru.
Экономист предположил, что на следующем заседании будет сделан еще один шаг в сторону послабления — до 15,5%.
Оно намечено на 24 октября, будет рассматривать четыре сценария — сохранение ключевой ставки без изменений, снижение ключевой ставки на 1 п.п., 1,5 п.п. или 2 п.п. (до 16%, 15,5% или 15% соответственно), пишет Газета.ru.
В свою очередь, экономист и аналитик Александр Разуваев заявил, что к лету 2026 года показатели ключевой ставки способны дойти до 10−12%, пишет Life.ru.
А вот профессор Высшей школы экономики Евгений Коган отметил, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста. На этом фоне курс доллара пошел вниз. Но эксперт не советует скупать валюту ради спекулятивных сделок, пишет 360.ru.