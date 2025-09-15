Из Владивостока и Хабаровска в Таиланд будут запущены новые рейсы

Авиакомпания AZUR air в зимнем расписании будет выполнять рейсы из Владивостока и Хабаровска на курорты Пхукет и Паттайя в Таиланде, сообщает ИА PrimaMedia.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-767−300 и Boeing-757−200.
Авиакомпания AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров. Парк компании состоит из 23 самолётов Boeing разного типа. Пассажиропоток компании по итогам 2024 года увеличился на 20%, до 2,3 млн человек.
В настоящее время полёты из Владивостока и Хабаровска на Пхукет выполняет авиакомпания «Аэрофлот».
Турпоток из России в Таиланд по итогам 2024 года увеличился на 18% по сравнению с 2023 годом, и составил 1,745 млн человек. По итогам 2025 года королевство рассчитывает принять рекордные 1,9 млн туристов из России.
Цены на авиабилеты для дальневосточников могут побить рекорды.
Сдержать их рост можно за счёт перераспределения госсубсидий, отобрав часть денег у маршрутов в центральной России.
Отметим, что россияне являются самой активной группой иностранных арендаторов на Пхукете.
Паттайя, расположенная на побережье Сиамского залива, считается тайской столицей развлечений.