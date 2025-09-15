Ричмонд
Переход к четырехдневке в России будет добровольным и не для всех профессий

В Госдуме считают, что переход к четырехдневной рабочей неделе в России будет постепенным и добровольным, без принудительных регуляций.

В Госдуме считают, что переход к четырехдневной рабочей неделе в России будет постепенным и добровольным, без принудительных регуляций. Такой формат подходит не для всех профессий, отметили в комитете по труду и социальной политике в Госдуме. Об этом пишет ТАСС.

После пандемии многие работодатели внедряют удалённую и смешанную занятость, перераспределяя рабочее время. Это позволяет сохранить производительность и доходы, снизить затраты на офисы и сократить время на дорогу для сотрудников. В Госдуме подчеркнули, что сокращение рабочих дней не должно повлиять на заработок работников или эффективность предприятий.

Переход к четырехдневной рабочей неделе будет эволюционным и касаться только тех сфер, где это возможно — например, не подходит для непрерывных служб или профессий с почасовой оплатой. В итоге рынок труда сам определит оптимальные формы занятости, выстраивая новые социально-трудовые отношения.

