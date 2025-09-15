Переход к четырехдневке в России будет добровольным и не для всех профессий

В Госдуме считают, что переход к четырехдневной рабочей неделе в России будет постепенным и добровольным, без принудительных регуляций. Такой формат подходит не для всех профессий, отметили в комитете по труду и социальной политике в Госдуме. Об этом пишет ТАСС.