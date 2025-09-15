С 1 ноября водителей без ОСАГО начнут выявлять автоматически

Ранее, с 1 сентября 2025 года, в России вступил в силу ряд изменений для автомобилистов, включая новые правила дорожного движения, ужесточение требований к детским автокреслам, обновление перечня медицинских противопоказаний для получения прав и усиление контроля за медицинским освидетельствованием на опьянение. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и ужесточение ответственности водителей за нарушения.