В Хабаровске подорожает проезд ещё в шести автобусах

В шести автобусах Хабаровска стоимость проезда составит 60 рублей. Сегодня подорожают билеты в транспорте, перемещающемся по маршрутам №№ 46В-1 и 81−2. С 23 сентября повысят тарифы в автобусах №№ 54−1, 70 и 75. С 30 сентября больше платить придется пассажирам маршрута № 81−1.