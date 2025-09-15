В Хабаровске подорожает проезд ещё в шести автобусах

В сентябре 2025 года в Хабаровске подорожает проезд в автобусах, работающих на шести маршрутах. О повышении стоимости билетов предупредили три компании-перевозчика, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В шести автобусах Хабаровска стоимость проезда составит 60 рублей. Сегодня подорожают билеты в транспорте, перемещающемся по маршрутам №№ 46В-1 и 81−2. С 23 сентября повысят тарифы в автобусах №№ 54−1, 70 и 75. С 30 сентября больше платить придется пассажирам маршрута № 81−1.
Напомним: на прошлой неделе повысилась стоимость проезда на маршруте № 88. Тариф составил 65 рублей. Транспортным сообщением связываются СНТ «Черемушки»" и Уссурийский бульвар.