Экономист Балынин назвал самые выгодные вклады в сентябре

Снижение ключевой ставки не приведет к резкому ухудшению условий по размещению банковских вкладов. Как объяснил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, банки сохраняют предложения, позволяющие получать доходность, которая в два и более раз превышает уровень инфляции.
«С одной стороны, более выгодными будут краткосрочные вклады (до полугода), так как по ним ставки могут даже превышать ключевую ставку (особенно для новых клиентов или на “новые деньги”). C другой стороны, через 3−6 месяцев ставки будут ещё ниже. Считаю, что с учётом дат востребованности имеющихся свободных средств целесообразно разложить на разные вклады. Например, со сроком 3 месяца, 6 месяца, год, а также целесообразно рассмотреть и вклады на 2−3 года. По последним основная часть предложений в ближайший месяц ожидается на уровне 11−13% годовых», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что в ближайший месяц банки могут предложить по краткосрочным вкладам на 1−3 месяца ставки на уровне 17−18% годовых. По ставкам на год большинство предложений будут находиться в диапазоне 14−16% годовых.
Напомним, что 12 сентября Центральный банк РФ на заседании совета директоров принял решение о снижении ключевой ставки до 17% годовых.