Экономист Балынин назвал самые выгодные вклады в сентябре

«С одной стороны, более выгодными будут краткосрочные вклады (до полугода), так как по ним ставки могут даже превышать ключевую ставку (особенно для новых клиентов или на “новые деньги”). C другой стороны, через 3−6 месяцев ставки будут ещё ниже. Считаю, что с учётом дат востребованности имеющихся свободных средств целесообразно разложить на разные вклады. Например, со сроком 3 месяца, 6 месяца, год, а также целесообразно рассмотреть и вклады на 2−3 года. По последним основная часть предложений в ближайший месяц ожидается на уровне 11−13% годовых», — объяснил он.