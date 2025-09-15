Россиянам раскрыли дерзкую схему мошенничества с недвижимостью

Россияне рискуют лишиться и жилья, и денег при покупке недвижимости у жертв мошеннических схем. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на юристов.
В случае если суд признает, что предыдущий собственник продал жилье под влиянием обмана, сделка может быть аннулирована. При этом покупатель, де-юре имеющий право на компенсацию в размере уплаченных средств, де-факто может столкнуться с невозможностью вернуть свои деньги.
Ярким примером стало дело народной артистки России Ларисы Долиной. Суд обязал Полину Лурье, купившую квартиру у певицы со значительной скидкой за 112 миллионов рублей, вернуть недвижимость истинной владелице. Суд установил, что Долина совершила сделку под влиянием обмана, однако Лурье так и не смогла вернуть выплаченные средства.
Юрист Анастасия Савченко рекомендует потенциальным покупателям проявлять особую осторожность при приобретении жилья по существенно заниженной цене. Также важно обращать внимание на то, продается ли квартира лично собственником или через доверенное лицо.
Покупка через посредника сопряжена с максимальными рисками: доверенность может быть подделана, отменена, собственник может оказаться недееспособным. Все это ведет к признанию сделки недействительной, отмечает эксперт.
Особое внимание Савченко советует уделять психологическому состоянию продавца, поскольку это может свидетельствовать о возможном давлении или манипуляциях со стороны третьих лиц.
