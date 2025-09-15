Россиянам раскрыли дерзкую схему мошенничества с недвижимостью

В случае если суд признает, что предыдущий собственник продал жилье под влиянием обмана, сделка может быть аннулирована. При этом покупатель, де-юре имеющий право на компенсацию в размере уплаченных средств, де-факто может столкнуться с невозможностью вернуть свои деньги.