В России оказалась самая низкая безработица среди всех стран G20

В России по итогам второго квартала 2025 года была самая низкая безработица среди всех стран G20 («Большая двадцатка»). Доля безработных в РФ в июне составила рекордно низкие 2,2%, что на 0,1% меньше, чем в марте.
Чуть выше, чем в России, безработица оказалась в Японии — 2,5%. На этом уровне она остается уже второй квартал подряд. На третьем месте расположилась Южная Корея с показателем в 2,6% (в марте было 2,9%).
Далее идет Мексика, где уровень безработицы за второй квартал вырос сразу на полпроцента — до 2,7%, следует из анализа РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.
При этом единственной страной G20, где зарегистрировали двузначную безработицу, оказалась Южно-Африканская Республика. Ситуация там продолжает ухудшаться — в июне безработных в стране было уже 33,2%, тогда как в марте — 32,9%.
